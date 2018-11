Starbucks bloqueará en Estados Unidos el acceso a porno a través de su red de internet

La cadena de cafeterías Starbucks impedirá desde 2019 la visualización de contenidos pornográficos a los clientes conectados a la red de internet de sus locales, en Estados Unidos.

"Para garantizar que el sitio sea seguro y acogedor para todos, hemos identificado una solución para evitar que este contenido se vea en nuestras tiendas y comenzaremos a introducirlo en nuestras tiendas de Estados Unidos en 2019", dijo un representante de Starbucks a Business Insider.

Una agrupación que vela por la protección en internet, denominada Enough Is Enough, reunió más de 26.000 firmas para exigir un mayor filtro de contenidos en los puntos de acceso público a internet de las cafeterías.

La misma organización ya lanzó en 2014 una campaña que pedía prohibir el contenido pornográfico tanto a Starbucks como a la empresa de comida rápida McDonald's.