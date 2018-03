Star Wars lanzará versión 4K de "The Last Jedi" con escenas borradas y documental

La última película de la saga Star Wars llega a las casas. Star Wars: The Last Jedi estará disponible en HD y 4K el martes 13 de marzo, pero también en Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray y On-Demand el 27 de marzo. La cinta incluirá el documental "The Director y Jedi" con el escritor y director Rian Johnson, así como 14 escenas eliminadas.

El director y el Jedi: Un viaje íntimo y personal a través de la producción de la película. Balance of the Force: explora la mitología de la Fuerza. Encender la chispa: crear la batalla espacial: obtén una mirada de cerca a la batalla espacial épica.

Snoke and Mirrors: la captura de movimiento y Star Wars colisionan cuando los realizadores nos llevan por el detallado proceso de creación del villano maestro. Enfrentamiento en Crait: analiza lo que se creó para crear la película, incluida la interacción entre las ubicaciones reales y los efectos visuales.

Andy Serkis Live! (One Night Only): El director presenta dos secuencias exclusivas de la película que presentan la fascinante actuación de Andy Serkis como Snoke. Escenas eliminadas: introducción y comenta Rian Johnson. Comentario de audio: la película con comentarios de audio en profundidad del escritor y director.