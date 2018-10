Star Wars: Aseguran que película basada en Boba Fett fue cancelada

Si bien nunca fue oficialmente anunciada, la película de Star Wars inspirada en Boba Fett no estaría dentro de los planes de LucasFilm.

Según reveló la propia presidenta de la productora, Kathleen Kennedy, la decisión fue tomada para enfocarse al 100 por ciento en The Mandalorian.

La información fue confirmada por el periodista Erick Weber, quien asegura haber recibido esa respuesta mientras se dirigía al hotel donde estaba alojada.

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars