Spotify te permitirá bloquear a todos los artistas que no sean de tu agrado

Spotify está probando una nueva herramienta que te permitirá bloquear a cualquier artista que no te guste en la plataforma. Esta ha sido una característica muy solicitada por los usuarios, ya que sienten que están "obligados" a escuchar música que detestan.

Aún no se sabe cuándo saldrá la actualización, pero sí explicaron que al bloquear a un artista, este no te aparecera en: bibliotecas personales, listas de reproducción de Spotify, música aleatoria, gráficos, radios, videos o podcast. Sin embargo, bloquear un artista no bloqueará las pistas en las que haya colaborado.

Para acceder a esta próxima función, deberán apretar el menú "..." que aparece en el perfil del artista, donde tendrán que hacer clic en "No reproducir", y listo. No tendrán que escucharlo más.