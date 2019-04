Spotify compartió las tendencias mundiales de Game of Thrones

Este domingo 14 de abril se estrena la octava y última temporada de Game of Thrones, y como antesala a su debut, Spotify presentó su playlist "Game of Thrones: The End is Coming", la cual es una colaboración entre los creadores de la serie y la plataforma.

En conversación con For The Record, el blog del servicio de streaming, David Benioff y DB Weiss, comentaron que "estábamos buscando canciones que nos hicieran sentir de la misma manera en que nos hizo sentir el show".

Gracias a la variedad de opciones que entrega la plataforma da lo mismo si eres de la Casa Lannister, Targaryen o Stark, ya que Spotify cuenta con siete listas de reproducción de las diferentes casas de GoT y con canciones de Djawadi, relacionadas con el viaje de cada familia de la producción de HBO. Sin embargo, sólo encontrarás estas playlists en Spotify en el explorador de TV y películas.

Es importante mencionar, que desde el 1 de enero de 2016, todas las bandas sonoras y playlists relacionadas con la serie en Spotify han alcanzado más de 380 millones de streams, dejando en claro que los fans de GoT también son amantes de la música.

Además, más de 250 mil usuarios han creado sus propias playlists temáticas de la serie y algunos las han realizado basados en los personajes. Es más, según el comportamiento los usuarios quién debería ocupar el competido "trono de hierro" de la plataforma sería Tyrion Lannister, ya que cuenta con más de 7.700 playlist relacionadas a él.

Revisa aquí las principales listas de Game of Thrones en Spotify:

Las canciones con más reproducciones de las bandas sonoras oficiales de Game of Thrones en Chile (desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de abril de 2019):

Personajes con las playlists más generadas por los usuarios a nivel mundial:

-Tyrion Lannister

-Hodor

-Jon Snow

-Cersei Lannister

-Arya Stark

-Samwell Tarly

-Sansa Stark

-Melisandre

-Khal Drogo

-Jaime Lannister

Las canciones con más reproducciones de las bandas sonoras oficiales de Game of Thrones a nivel mundial:

Playlists especiales por casas:

House Baratheon, House Targaryen, House Stark, House Lannister, The White Walkers, The Night's Watch y The Great Houses.