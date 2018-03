Spielberg y Bardem se unen para contar la historia de Hernán Cortés

El fin del Imperio Azteca reúne al estadounidense Steven Spielberg y al español Javier Bardem. El primero será el productor y el segundo el protagonista de una mini serie que contará la llegada del español Hernán Cortés a Norteamérica. La historia se basa en el guión escrito en los sesenta por Dalton Trumbo y adaptado por Steve Zaizllian.

Fue concebido como largometraje, pero se adaptará para el formato televisivo, aunque se estrenará en la plataforma de streaming de Amazon. El equipo de producción incluye a Darryl Frank y Justin Falvey, que colaboraron en la serie The Americans, para relatar el momento en que Cortés conoce al emperador azteca Moctezuma el año 1519.





"Es un privilegio contar esta historia épica, una llena de drama y conflicto en el marco de este gran espectáculo histórico en el que dos civilizaciones distantes chocan en el cenit de su poder. Cómo actor no hay mejor desafío que participar en un proyecto por el que he sido un apasionado por años", dijo Bardem en un comunicado.

El proyecto es desarrollado por Amblin Television, productora creada por Spielberg y que cuenta con Universal Pictures. Amazon invierte cada año millones de dólares en producir contenidos, películas o series. Desde 2014 ganó más de diez premios Emmy y seis Globos de Oro con "Mozart in the Jungle" y "The Marvelous Mrs. Maisel".