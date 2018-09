"Space Jam" tendrá segunda parte con LeBron James como protagonista

Veintidós años han pasado desde el estreno de "Space Jam: el juego del siglo", y todo parece indicar que la segunda parte la veremos en cines en 2020, y con LeBron James como el personaje principal.

La cinta de 1996, protagonizada por Michael Jordan, es una de las películas más importantes de la segunda mitad de los años noventa, ya que lograron recaudar 230 millones de dólares, todo un récord.

La productora del jugador fue quien publicó la foto en la que anuncian la segunda parte de Space Jam, donde compartirá pantalla con Buggs Bunny y el Pato Lucas, al igual como lo hizo Jordan.

Hasta el momento, sólo se sabe que "Space Jam 2" comenzará a filmarse en 2019 para ver la luz en 2020.

