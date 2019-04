'Soy la esperanza': Junior Playboy 'oficializa' su campaña para convertirse en diputado

Hace tres meses, Junior Playboy le comunicó a sus seguidores que quería incursionar en la política, ya que, según él, "soy la esperanza del pueblo".

Es más, el jueves pasado, el exchico reality fue al estadio para ver el partido entre Unviersidad Católica y Gremio, por la Copa Libertadores. Sin embargo, fue todo parte de una estrategia porque en realidad fue a buscar votos.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Junior Playboy compartió una fotografía en la que bajo el slogan "Si los otros no hacen nada, yo te sorprenderé", selaña que "Chile, para mí, es un país a quien debo seguir aportando ideas para mejorarlo aún más. Que se vengan cosas reales".

"Que esos abuelitos ya maquillados para partir se vayan tranquilos, que sus nietos y seres queridos están en un Chile seguro que sin duda va creciendo y no decayendo, y menciono este escrito para el que piensa que no debo ser diputado. Allá él, que yo estoy seguro y no dudaré ni por un segundo. Soy la esperanza. Así como existe el bien, existe el mal. Solo sé decir que soy creyente y decirles que yo aún no me contamino, sigo virgen de cierto modo. Anti maldad JR Playboy", agregó.

De esta forma, José Luis Concha aseguró que en "2022 me tiro" a diputado.