Sophie Turner sobre su depresión: 'Solía pensar mucho en el suicidio cuando era más joven'

Sophie Turner asumió el importante rol de Sansa Stark en Game of Thrones cuando tenía tan sólo 15 años de edad y, por lo mismo, la actriz vivió desde muy joven la exposición mediática, lo que provocó efectos negativos en su vida.

En conversación con Dr. Phill, la estrella de HBO profundizó en estos efectos, asegurando que las críticas de la gente y de los medios afectaron su salud mental, hasta el punto de considerar el suicidio.

"Simplemente empecé a creérmelo. Me decía a mí misma: 'Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy una mala actriz'. Me lo creía", comenzó contando, agregando que incluso le pedía al equipo de vestuario que le apretara el corsé para verse más delgada, y que su inseguridad comenzó a desencadenar síntomas de depresión.



"No me motivaba salir o hacer nada, incluso con mis mejores amigos. No quería verlos, salir o comer con ellos", confesó, señalando además que el hecho de elegir su carrera como actriz en vez de una tradicional en la universidad le comenzó a afectar.

"Solo lloraba, lloraba y lloraba mientras me cambiaba y me ponía la ropa. Me decía a mí misma que no podía hacer las cosas, que no podía salir. No había nada que me apeteciera hacer", recordó. "He sufrido depresión hace cinco o seis años. El mayor reto para mí es salir de la cama y salir de la casa. Aprender a quererse uno mismo es el mayor desafío", enfatizó.

Turner también indicó cómo su depresión la hizo pensar en el suicidio: "Es raro. Diría que no estaba muy deprimida cuando era más joven, pero solía pensar mucho en el suicidio cuando era más joven. La verdad es que no sé por qué. Quizás solo sea una fascinación extraña que solía tener, pero sí, lo pensaba. No creo que nunca lo hubiera intentado. No lo sé", reflexionó.

Finalmente, la aspirante al trono reveló que aún está en tratamiento y lo complementa con una terapia alternativa que la ha ayudado a querese a sí misma. Asimismo, confesó que gracias a Joe Jonas tiene con quién compartir su felicidad.

"A veces no creo que me quiera a mí misma, pero ahora estoy con alguien que hace que me de cuenta de que tengo algunas cualidad positivas. Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti misma un poco más. Así que sí, me quiero a mi misma", dijo sobre su prometido.