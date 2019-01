Sophie Turner reveló que fue 'lo más asqueroso' que tuvo que hacer para 'Game of Thrones'

Sophie Turner, Sansa en Game of Thrones, reveló que dejar de lavarse el pelo durante el rodaje de las últimas temporadas de la serie fue lo peor.

En entrevista con InStyle, la actriz señaló que "durante las primeras temporadas me permitieron lavarme el pelo porque era una niña aristocrática. Hacia la quinta temporada, comenzaron a pedirme que no me lave el pelo y fue realmente desagradable".

"[En la temporada final] me pongo una peluca, así que puedo lavarme el pelo siempre que quiera, lo que está bien. Pero sí, durante un par de años estuve viviendo con el pelo bastante grasiento. ¡Realmente me picaba! Además, tendríamos las máquinas de nieve funcionando, por lo que tendríamos pocas partículas de papel de nieve que se atascarían en la grasa. Eso fue asqueroso", agregó.

Además, recordó que ella es rubia natural y que durante años tuvo que teñirse el pelo rojizo para interpretar a Sansa Stark, y que gracias a la peluca que comenzó a usar en 2017, todo se simplificó.