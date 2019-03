Sophie Turner confesó sus experiencias bisexuales antes de conocer a Joe Jonas

La actriz Sophie Turner, que encarna a Sansa Stark en la serie Game of Thrones, reveló que tuvo experiencias bisexuales antes de conocer a su actual pareja, Joe Jonas.

En conversación con la revista Rolling Stone, confesó que "antes de comprometerme estaba preparándome para ser una mujer soltera el resto de mi vida. Pero cuando encuentras a la persona adecuada simplemente sabes que es con quien vas a pasar el resto de tu vida".

"Me siento mucho más madura de lo que mi edad aparenta. Siento que aunque ahora tenga 23 años he vivido suficiente para saber que estoy enamorada de Joe. Lo sé porque antes que él he conocido a muchos hombres y también a muchas mujeres", confesó.





La actriz de 23 años detalló que "para madurar tienes que experimentar mucho. Todo el mundo debería hacerlo. Además yo me enamoro de las almas, no de un género concreto".

"En cualquier caso, todavía no termino de asimilar que estoy prometida. Me encanta. Y esto no significa que haya conseguido una meta especial, simplemente que he encontrado el lugar donde quiero quedarme para siempre", subrayó.

Turner también realizó un contraste entre Hollywood y la trama de Game of Thrones, ya que "te metes en algo que crees que va a ser un gran sueño, y luego te das cuenta: 'Oh, espera'. Tengo que ser muy estratega respecto a todo".

Además, comparó al productor Harvey Weinstein -acusado de abuso sexual y violación- con personajes de la serie. "Es Joffrey o Ramsay. Probablemente peor que eso. Un Caminante Blanco", disparó.

Si bien la actriz nunca tuvo que trabajar con Weinstein, sí lo hizo con Bryan Singer en X-Men. "Nuestro tiempo juntos fue, como Rami Malek dijo, desagradable", señaló sobre el director de Bohemian Rhapsody.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril por HBO.