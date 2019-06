Somos polvo de estrella: Edith González le dejó emotiva carta a su hija de 13 años

El pasado jueves falleció la actriz mexicana Edith González, conocida internacionalmente por sus protagónicos en Salomé y Doña Bárbara, producto de un cáncer de ovarios en etapa cuatro, el cual le fue diagnosticado en 2016.

En ese entonces, la pequeña hija de la intérprete tenía tan sólo 11 años, teniendo que afrontar lo grave de la situación con toda la fuera posible, pese a su corta edad.

Debido a lo anterior es que Edith, con motivo del cumpleaños número 13 de Constanza, le escribió una emotiva carta para cuando ella ya no estuviera, despidiéndose de la menor antes de que ocurriera lo peor.

"Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que, sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear", parte la misiva.

"Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia", agrega la actriz.

"No, amor. La vida no es fácil, mas es cabronamente hermosa. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza, mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo… y sin embargo eres tuya; tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos", expresa.

Finalmente, la actriz señala que "eres una niña hermosa. Solo puedo decir gracias por permitirme ser tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Constanza, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas".