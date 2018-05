Solo 16 partidos de la fase de grupos de Rusia 2018 podrás ver por la TV abierta

Finalmente, Canal 13, TVN y Mega transmitirán 32 de los 64 partidos que se llevarán a cabo en el Mundial de Rusia 2018, siendo de estos solo 16 los que corresponderán a la fase de grupos.



El número es una disminución en relación a lo que ocurrió en Brasil 2014, cuando por la TV abierta nacional se lograron transmitir 24 cotejos.



La buena noticia es que las llaves de eliminación directa serán difundidas por los tres canales de manera íntegra, por lo que no habrá problemas en seguir los encuentros desde octavos de final en adelante.



Estos son los encuentros de la fase de grupo que se podrán seguir (todos en horario chileno):



JUEVES 14 DE JUNIO

11:00 Rusia vs Arabia Saudita



VIERNES 15 DE JUNIO

14:00 Portugal vs España



SÁBADO 16 DE JUNIO

09:00 Argentina vs Islandia

12:00 Perú vs Dinamarca



DOMINGO 17 DE JUNIO

11:00 Alemania vs México

14:00 Brasil vs Suiza



MARTES 19 DE JUNIO

08:00 Colombia vs Japón



MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

11:00 Uruguay vs Arabia Saudita



JUEVES 21 DE JUNIO

11:00 Francia vs Perú

14:00 Argentina vs Croacia



SÁBADO 23 DE JUNIO

14:00 Alemania vs Suecia



DOMINGO 24 DE JUNIO

14:00 Polonia vs Colombia



LUNES 25 DE JUNIO

10:00 Uruguay vs Rusia



MARTES 26 DE JUNIO

10:00 Australia vs Perú

14:00 Nigeria vs Argentina



MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

14:00 Serbia vs Brasil