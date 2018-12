Soledad Onetto reveló cuál es el mayor anhelo que tiene en su vida

Es poco frecuente que Soledad Onetto hable de su vida privada en televisión, por aquello, no pasó inadvertida una confesión que realizó durante este miércoles en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

En la instancia, la animadora confesó cúal es el mayor anhelo que tiene en su vida: Ser madre.

"Se trata de un proceso súper personal, pero también pienso que he estado tantos años en pantalla y me lo han preguntado tantas veces que no decirlo es mentir. Ese es el anhelo y no decirlo es mentir", comenzó diciendo Onetto en conversación con los conductores del programa.

En esa línea, aseguró que en 2019 podría ser el momento. "Si ya eso no sucede el próximo año, ya no va a suceder", lanzó.

Finalmente, indicó que su mayor recompensa en los últimos años es el cariño que la gente día a día le expresa en la calle.