Sobrina de Michael Jackson reveló detalles de Wade Robson en el contra documental del cantante

La familia de Michael Jackson respondió a las acusaciones de abuso sexual que enfrenta el fallecido cantante con su propio documental, llamado Neverland Firsthand: Investigación del Documental de Michael Jackson.

El material, que dura un poco más de 30 minutos, fue producido por Liam McEwan y cuenta con entrevistas a Brad Sundberg, director técnico del "Rey del Pop", y a dos de sus sobrinos, Taj y Brandi.

Brandi Jackson es una de las grandes revelaciones del documental, ya que confesó haber mantenido una relación de siete años con Wade Robson, uno de los dos hombres que acusó a Michael de abuso sexual en el documental Leaving Neverland.

Según Brandi, ella y Robson se conocieron cuando eran niños y que habrían terminado la relación cuando él tenía 17 años. Además, lo acusa de haberla engañado "con varias mujeres".

La sobrina del intérprete de "Beat It" se pregunta por qué Robson no la mencionó en Leaving Neverland: "No estoy sorprendida, pero sólo prueba que lo que (Wade) dice no es verdad", señaló.

"Él dice que mi tío lo alejó de las mujeres, lo que no es verdad. Mi tío nos juntó, me parece fascinante que esté tratando de apagar diez años de su vida", agregó sobre su expareja.

"Necesito que pare, no sé por qué estás haciendo esto, pero las mentiras tienen que parar. Mi tío se encargó muy bien de él y de su familia, y él lo sabe", continuó Brandi, criticando de paso a Wade Robson: "siempre ha sido un poco oportunista, sabe colocarse en situaciones que lo beneficien financieramente", afirma.