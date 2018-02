"Snoopy" le dio la bienvenida al Año Nuevo Chino 2018

Este 16 de febrero se celebró el primer día del Año Nuevo Chino, siendo el "perro de tierra" quien se toma el horóscopo oriental.

Es por esto que "Snoopy", famoso perro de la televisión internacional, quiso hacerse presente a través de un tweet en donde le dio la bienvenida a esta gran fiesta global.

Welcoming the Year of the Dog #LunarNewYear pic.twitter.com/v6nT5BAmHW

La imagen, que fue subida desde la cuenta oficial del mejor amigo de Charlie Brown, ya tiene varias reacciones por parte de los usuarios de la red social.

Happy Lunar New Year❣️✨ You are the best representation for Year of the Dog💞💖🐶 pic.twitter.com/1zDj9W9JLs