Snapchat tuvo que disculparse por incentivar la violencia de género

Snapchat se ha visto obligado a disculparse y eliminar un anuncio que incitaba a la violencia de género, donde preguntaban si preferían "cachetear a Rihanna" o "golpear a Chris Brown".

La publicación parece ser una referencia a la condena que tuvo el rapero por agredir físicamente a su entonces novia en 2009.

Un vocero le dijo al sitio que "el anuncio fue revisado y aprobado por error, ya que infringe nuestras pautas publicitarias. Lo quitamos el fin de semana pasado una vez que nos dimos cuenta. Lamentamos que esto haya sucedido".

El acuerdo con las políticas publicitarias que tienen algunas aplicaciones, en este caso Snapchat, incluye contenido que representa violencia excesiva y contenido que degrada o muerta odio hacia una raza, género, país, cultura y creencias en particular hacia cualquier miembro de la comunidad.

Obviamente, los usuarios reaccionaron a través de Twitter donde hicieron visible su furia, ya que muchos no entendieron cómo llegaron a crear tal anuncio.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018

I want to know why this Rihanna/Chris Brown Snapchat ad was even designed or intended for - let alone approved?



Who commissioned it? Why did the link to each lead to? WTactualF!? https://t.co/bnnt8i2HDl — Jarrett Hill (@JarrettHill) March 13, 2018

Wow @Snapchat has lost their god damn mind who ever over there at that app company need to be fired. For putting this ad up talking about would u rather Slap @rihanna or punch @chrisbrown like the president over there @Snapchat need to reliquary this person who put this out pic.twitter.com/iusBs2waqs — ❄️Miss Sheree💋 (@sheree_breezy12) March 13, 2018

What the fuck were these people thinking over at @Snapchat to put this as an ad like I see if it was The Kardashian’s or something but not Rihanna and Chris Brown they both been through so much shit and then this shit happens great job Snapchat I won’t be downloading your app no — ❄️Miss Sheree💋 (@sheree_breezy12) March 13, 2018

I know that social media ads go through an approval process from the platform.



This means @Snapchat approved an ad that makes light of domestic violence.



The update ain’t the only thing that’s wack over there, friends. https://t.co/PmbJn4zCel — Brittany Packnett (@MsPackyetti) March 12, 2018