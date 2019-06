Slipknot publicó su presentación en Rock Am Ring completa en YouTube

Slipknot regresó a los escenarios con la energía que siempre los ha caracterizado. Esta semana, el conjunto liderado por Corey Taylor se presentó en el festival Rock Am Ring, donde provocaron la euforia de sus fanáticos.

Es más, la banda de Iowa quiso compartir su actuación con aquellos que no pudieron asistir a dicho concierto a través de YouTube, sirviendo además como un "calentamiento" para aquellos fanáticos que los están esperando en varias partes del mundo.

Recordemos que los intérpretes de "Vermillion" se encuentran presentando su gira Knotfest Roadshow junto a Volbeat, Gojira y Behemoth, la cual es la antesala para el lanzamiento de We Are Not Your Kind, su nuevo álbum de estudio que saldrá a la luz el 9 de agosto de este año.