Slash vuelve a Chile con su último disco solista

Slash, el guitarrista de Guns n’ Roses, regresará a Chile el próximo 10 mayo para presentar reciente álbum como solista, "Living the dream", lanzado en septiembre de este 2018.

Bajo el nombre oficial de Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, el músico tocará en el Teatro Caupolicán.

La información referente a las entradas se comunicará en los próximos días.

Aparte de Slash y Myles Kennedy (conocido además por su trabajo en Alter Bridge), el grupo lo completan Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en la otra guitarra.

"Living the dream" es el tercer álbum que Slash realiza en esta etapa junto a Kennedy y The Conspirators.



Vale mencionar que la venta de entradas partirá este viernes 30 de noviembre a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.com y en los centros habilitados en el Teatro Oriente, PuntoTicket Store, tiendas Hites y Cinemark que se pueden revisar a continuación.



Por otro lado, se pueden adquirir boletos sin cargo por servicio en The Knife y RockMusic, solo en efectivo.



Los precios son los siguientes:



Cancha: Venta anticipada, $39.000 / Día del show, $49.000

Platea: Venta anticipada, $39.000 / Día del show, $49.000

Palco: Venta anticipada, $50.000 / Día del show, $59.000