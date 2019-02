Slam Dunk es el anime favorito de los japoneses para volver a ser adaptado en 2019

El popular manga y anime, Slam Dunk, es el predilecto de los fanáticos japoneses para que los estudios de animación realicen una nueva adaptación este 2019.

Según una encuesta del sitio Goo a más de 3 mil fanáticos, la historia del equipo de básquetbol de la preparatoria Shohoku lidera el listado con 298 votos, seguido de cerca por clásicos como H2 (285 votos), Yu Yu Hakusho (215) y Rurouni Kenshin (180).





Slam Dunk es un manga de 31 volúmenes escrito e ilustrado por Takehiko Inoue para la revista Shonen Jump. Fue publicado entre 1990 y 1996 y adaptado por primera vez al anime en 1993 por Toei Animation.

Relata la historia de Hanamichi Sakuragi, un joven de 15 años que bate el récord de rechazos amorosos antes de llegar a la preparatoria.

Para intentar impresionar a una nueva chica, Haruko Akagi, ingresará al equipo de básquetbol de la escuela, donde su vida cambiará por completo.

Revisa el ránking completo de las series que votaron los japoneses para que les hagan un remake este año.

1. Slam Dunk

2. H2

3. Yu Yu Hakusho

4. Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story

5. Future GPX Cyber Formula

6. Boys over Flowers

7. Dragon Quest: The Adventure of Dai

8. Nadia: The Secret of Blue Water

9. Hell Teacher Nube

10. Mamotte Shugogetten!