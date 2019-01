Silvina Varas sobre su quiebre con Ignacio Lastra: 'No fui yo quien quiso terminar'

Ignacio Lastra comunicó a través de Instagram el quiebre de su relación con Silvina Varas, asegurando que la decisión la tomó porque son "dos personas con ideas y pensamientos diferentes".

Ahora, Silvina se refirió a la separación en conversación con el portal de Mega, expresando que "no fui yo quien quiso terminar. No quiero seguir escarbando la herida. Ya duele bastante para agrandarlo más".

En esa línea, comentó que esto la tiene muy triste, ya que para la exchica reality Lastra es el amor de su vida. Es por esta razón que no quiso profundizar sobre la ruptura, señalando que "no quiero hablar del tema con nadie más, no lo haré, quiero que pase".