Silvina Varas sobre Ignacio Lastra: No quiero que la gente piense que deseo colgarme de algo

Este domingo Ignacio Lastra confirmó su relación con Silvina Varas luego de haber estado un poco más de dos años distanciados.

Así lo mostró el modelo en una fotografía de Instagram en la que señaló: "Una vez dije que mi vida era de ciencia ficción. El sobrevivir de ciencia ficción y el que tuviera polola, de ciencia ficción… Pues Dios me dio la última muestra de ciencia ficción, es el amor de @silvina_varas".

Sin embargo, Silvina no había hablado sobre el tema -sólo había subido una Storie en compañía de Lastra- hasta hoy que conversó con La Cuarta, a quienes les expresó que está feliz y que lo ama.

Además, dijo que "más que lo haya esperado, no esperaba a nadie más, por eso estuve sola, aunque en algún momento tuve la intención de conocer a alguien, eso no se dio hace bastante tiempo. Más que esperarlo, me di cuenta que cuando lo tenía enfrente todavía lo quería".

Varas fue tajante en decir que prefiere no contar muchos detalles, ya que "no quiero que la gente piense que deseo colgarme de algo, yo lo amo a él", reveló.

"¿Sabes? Lo único que puedo decirte es que siempre lo amé, estoy enamorada hasta las patas y él sabe porque lo amo", agregó.

La nutricionista también habló con LUN, donde indicó que una vez que se reencontraron -luego del accidente y el quiebre de Lastra con Julia Fernandes- lo volvió a ver en persona y la primera vez que pasó "me quebré y me puse a llorar, porque me abrazó y le dije 'te demoraste dos años'", contó.

También aseguró que para ella Ignacio sigue igual que siempre, aún cuando sufrió un accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado: "Sigue exactamente igual a como era, está un poco más centrado. Lo físico tampoco es tema para mí. ¿Cómo me va a importar? Ignacio es precioso. Me derrito por él; me hace temblar las patas. Para mí es perfecto y lo sabe", sostuvo.