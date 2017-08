Silvina Varas reveló aumento de busto en su Instagram

Silvina Varas, exparticipante de Doble Tentación, sorprendió a sus seguidores con una sensual fotografía en Instagram, sin embargo, esta despertó sospechas de una intervención quirúrgica y la protagonista salió a confirmar la noticia.



"Sí, me puse implantes. Para cerrar aquellas bocas que dicen que me delaté con mi última foto, jamás he pretendido negarlo. Se lo confirme a mis amigos, y con el pie de la misma foto lo volví a mencionar. Además, es un poco obvio", escribió en las redes sociales.



Por último aseguró sentirse feliz de que sus admiradores lo sepan. "Hace rato dije que lo haría. Y sí, me encantó el resultado. Ladren", concluyó.