Silvina Varas envía emotivo mensaje de apoyo a Ignacio Lastra

Tras el trágico accidente de Ignacio Lastra, muchos de sus excompañeros de Doble Tentación se manifestaron en las redes sociales para apoyar al modelo y pedir por su salud.



Sin embargo, faltaba la palabra de su expareja Silvina Varas, con quien Lastra ingresó al reality y terminó su relación mientras se desarrollaba el programa de Mega para posteriormente salir del encierro con Julia Fernández.



"Preferí evitar aportar con drama por el hecho de ser su ex, por respeto a su familia. No sé cómo dar a entender, cómo me angustia esta situación..sin que se opinen estupideces y morbosidades", empieza una publicación de Varas en su cuenta de Instagram.



"Cómo me gustaría que no hubiera prensa ni deseo de crear una historia dramática extra, para poder estar ahí ...y abrazarlo cuando despierte. Para verlo a los ojos, y decirle que lo quiero tanto, que sea fuerte y que lamento tantas cosas que pasaron", agregó.



Por último, le expresó su apoyo a Julia Fernández, quien protagonizó el accidente junto a Lastra: "Te necesita más que nunca. Cuídense siempre el uno al otro. Merecen una vida feliz. Que Dios los proteja, y esto solo sea un mal recuerdo en su historia. El amor siempre puede. Dios es grande, y el "Moni" es fuerte", concluyó.