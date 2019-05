Sigourney Weaver visitó de sorpresa a los estudiantes que crearon una obra de teatro de Alien

En Nueva Jersey, Estados Unidos, los estudiantes del club de teatro de una escuela crearon una obra basada en la clásica saga de ciencia ficción y terror Alien, la que rápidamente capturó la atención de todo el país así como la de los directores Ridley Scott y James Cameron.

Para sorpresa de los estudiantes de North Bergen High School, la presentación de la noche del viernes contó con la presencia de la principal protagonista de la saga, la actriz de 69 años Sigourney Weaver.

La visita de la intérprete que encarnó a Ellen Ripley en cuatro películas de la saga tomó por sorpresa a los alumnos, lo que fue grabado por un político de la zona que atestiguó el momento y lo subió a redes sociales.

Sigourney Weaver visiting the NBHS cast and crew at their encore performance of Alien after national media recognition was unbelievable!! #alien #Alien40th pic.twitter.com/2UXL0v1H3X — Nicholas J. Sacco (@NicholasJSacco) 27 de abril de 2019

Look who stopped by North Bergen High to visit the spectacular cast of Alien: The Play. Thank you, Sigourney Weaver! And thank you, North Bergen High! #AlienDay #Alien40th pic.twitter.com/ObMZh4m4t3 — Alien (@AlienAnthology) 27 de abril de 2019