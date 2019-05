'Sidosa': Wilma González confesó que la insultaban y golpeaban porque su papá tenía Sida

Wilma González en Podemos hablar de CHV no solo reveló que fue violada a los 14 años, sino que también relató el bullying que sufrió por la muerte de su padre producto del Sida.

"(Mi papá) murió cuando yo tenía 10 años. Pero fuimos súper unidos, porque él sabía que iba a morir (…) Aprovechó hasta el último de sus días conmigo", expresó la exconejita Playboy.

La española no disfruto su infancia: "no jugué tanto, no era tan alegre, porque era demasiado para mi cabecita. Mis papás me querían mucho, pero estaban llenos de problemas (ambos consumían heroína)", relató.

"Como a los seis años empecé a hacer preguntas. Porque cada vez vivíamos en un sitio, pasábamos en clínicas, porque mi abuela, en algún minuto, tuvo mi custodia", recordó.



Foto: CHV

Wilma y su familia decidieron irse a vivir a otro pueblo, pensando en el bienestar de su padre, quien se contagió el VIH por una jeringa, ya que era drogadicto. Pero los nuevos vecinos tuvieron una pésima actitud, tanto que sus compañeros de colegio la comenzaron a acosar.

"Imagino que los papás de estos niños que me hacían tanto bullying, era por lo que escuchaban en casa, porque un niño es un lorito de lo que escucha de los grandes. Mis papás tenían un look medio punk, demasiado modernos, quizás, para el pueblo, muy jóvenes también, y mi papá enfermo", manifestó.

Finalmente, González confesó que todos los días recibía insultos y golpes: "(Me decían): 'sidosa', 'hija de puta'. Se supo y me hacían bullying por eso".