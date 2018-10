Show de Shakira provocó el enojo de los asistentes debido al uso de playback y problemas de sonido

Miles de personas asistieron al show de Shakira este martes en el Estadio Nacional, recital que no estuvo ajeno a los problemas y las pifias.

Cerca de 90 minutos de duración tuvo el esperado concierto parte de la gira de la colombiana titulado "El Dorado World Tour", donde los asistentes criticaron el sonido del lugar.

Los fanáticos de la barranquillera hicieron notar su molestia, asegurando que la voz de Shakira no se escuchaba, sobre todo cuando la cantante bailaba sus populares pasos.

En uno de sus temas más conocidos, "Hips don't Lie", la voz de la colombiana no se oía debido a los coros y la música de fondo. Fue ahí cuando el público comenzó a pifiar y gritar "no se escucha, no se escucha".

Pero eso no fue todo, ya que una gran parte de los 45 mil asistentes al concierto –tras siete años de su última presentación- alegaron que la colombiana utilizó reiteradamente playback.

A pesar de lo evidente de las fallas de sonidos y del plauback, la organización y producción del recital no han dado explicaciones al respecto.

Como estuvo el karaoke ayer en el Nacional? #ShakiraSantiago — Felipe L (@Pipe_Lepez) 31 de octubre de 2018

Qué pasó realmente con el sonido ayer? Fue tema técnico o tema vocal de salud de nuestra linda @shakira ?#ShakiraSantiago — Ale C. Rubiño (@Acornejor) 31 de octubre de 2018

Se quejan por el sonido en concierto de #ShakiraSantiago

Si la mina canta así 🤷🏻‍♀️ jajajajaja — cynthia (@cynthiavargas11) 31 de octubre de 2018

#ShakiraSantiago Seguro les falló el autotune jjaja.jajaja. — Ximena Raposo (@Xibella) 31 de octubre de 2018