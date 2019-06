Show de Cigarettes After Sex en Chile cambia de recinto

Luego de agotar todas las entradas para su regreso a Chile, hay nuevas noticias en torno al esperado show de Cigarettes After Sex en Santiago.

Esto, porque se acaba de confirmar el cambio de recinto, pasando del Cine Arte Normandie a Cúpula Multiespacio, manteniendo su fecha del 23 de agosto, a las 21 horas.

Quienes no estén conformes con el cambio, deben comunicarse a ayuda@puntoticket.cl para su devolución, proceso que tiene duración por dos semanas a contar de las 12 horas de hoy 5 de junio.

Recordemos que el conjunto liderado por Greg Gonzalez irrumpió en la escena musical con su EP I en 2012, que incluía la canción "Nothing's Gonna Hurt You", que fue parte de la banda sonora de series televisivas como "The Handmaid's Tale", "The Sinner" y "Shameless".