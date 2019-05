Shlomit Baytelman contó detalles del accidente que sufrió por culpa de un ciclista

Mayores detalles dio a conocer la actriz Shlomit Baytelman, con respecto al accidente que sufrió el pasado viernes en Santiago.



La artista conversó con La Cuarta, en donde manifestó que "hubo un momento que me fui a negro total. Hasta que una niña me dijo algo y ya me estaban subiendo a la ambulancia. Entre lo trágico tuve mucha suerte. Justo en el momento que me caí, venía pasando una ambulancia del Samu".



Baytelman añadió que se encuentra en la UCI y que debió ser operada para reconstruir parte de la ceja izquierda, además de sufrir golpes en distintas zonas de la columna.