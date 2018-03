"Sheroes": La nueva colección de "Barbie" inspirada en mujeres influyentes

En la previa al Día Internacional de la Mujer la empresa Mattel lanzó 17 nuevos modelos de la popular muñeca Barbie, inspirada en mujeres icónicas a nivel mundial.

La colección se llama "Sheroes", un juego de palabras en inglés que utiliza el pronombre "she" y la palabra "héroes", con la cual pretende inspirar a las niñas y niños con las muñecas.

Frida Kahlo es una de las mujeres convertidas en Barbie, además de la física, científica y matemática Katherine Johnson; Amelia Earhart, la primera aviadora en cruzar el Océano Atlántico y la ambientalista australiana Bindi Irwin, entre otras.

La marca lanzó un video promocional en donde aparecen algunas de las mujeres estadounidenses a las que les rindieron homenaje, además de publicar un tuit en la cuenta oficial de Barbie.

"En honor al Día Internacional de la Mujer estamos comprometidos a iluminar el empoderamiento de roles femeninos del presente y el pasado en un esfuerzo para inspirar a más niñas", señalaron.

In honor of #InternationalWomensDay , we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls. Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels . pic.twitter.com/5oJnZywk7s

Esta nueva colección se suma a la anterior que buscó romper con los estándares de belleza a través de muñecas inclusivas.

This #InternationalWomensDay, we are honoring more female role models than ever before. Introducing the largest addition to our Sheroes line to date - meet our new Global Sheroes.



Share your role models with us to help inspire more girls using #MoreRoleModels. #IWD2018 pic.twitter.com/NBwxxgDAXg