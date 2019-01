Shawn Michaels: 'Ya no quiero seguir luchando'

Shawn Michaels es un ícono de la WWE: fue campeón Mundial, Intercontinental y en parejas, además de protagonizar combates inolvidables en las últimas décadas.

Pero todo tiene un final, y el legendario luchador le confesó a Sky Sports que no volverá al ring. "Ya no quiero seguir luchando, estoy contento con todo lo que he logrado. Lo único mejor que tener tu momento en Wrestlemania es ayudar a que otros vivan lo mismo", indicó.

El oriundo de San Antonio, Texas, también alabó a las nuevas generaciones. "Nuestro tiempo ya pasó, sabemos el potencial que tienen los más jóvenes y tenemos que ayudarlos para que sigan un buen camino", señaló.

Además, Michaels explicó cómo formó su larga carrera en la empresa. "Era el niño que tenía un sueño, nunca tuve miedo ni me sentí intimidado. Queremos que ellos sepan que se puede y que está bien", finalizó.