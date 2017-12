Shamanes posterga su concierto para celebrar los 15 años de la banda

COMUNICADO OFICIAL SHAMANES CREW : INFORMA QUE TRAS EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ “MC COGOYO” CANTANTE Y FUNDADOR DE LA BANDA EN LA GIRA TELETON NORTE EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE 2017, DONDE SUFRIÓ UNA FRACTURA DE PERONÉ TRAS CAER DESDE UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, EL CUERPO MEDICO DE TELETÓN TOMÓ LA DECISION DE INTERVENIRLO QUIRÚRGICAMENTE EL VIERNES RECIÉN PASADO, ESTO SIGNIFICA QUE LA RECUPERACION Y REHABILITACIÓN SERÁ MUY LENTA Y LO MANTENDRA ALEJADO DE LOS ESCENARIO POR UN TIEMPO PRUDENTE HASTA QUE SU EVOLUCION LE PERMITA CAMINAR CON NORMALIDAD. DADA ESTA LAMENTABLE SITUACION ES QUE SHAMANES COMO EQUIPO HA DECIDO POSTERGAR LA FECHA DEL ANIVERSARIO DE LOS 15 AÑOS PARA EL DÍA DOMINGO 6 DE MAYO DESDE LAS 17:00 HRS. CON EL FIN DE QUE MC COGOYO PUEDA RECUPERARSE Y SEA PARTE DE ESTA FECHA TAN ESPECIAL PARA NUESTRA BANDA. LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SU BOLETO PARA EL DIA JUEVES 4 DE ENERO , ESTE TENDRÁ LA MISMA VALIDEZ PARA LA NUEVA FECHA Y PODRÁN ASISTIR AL CONCIERTO SIN NINGÚN PROBLEMA, LOS QUE TENGAN INCONVENIENTES EN ASISTIR EL DOMINGO 6 DE MAYO PODRÁN RECUPERAR SU DINERO PRESENTANDO COMPROBANTE DE PAGO O TICKET EN LAS OFICINAS DE TICKETEK UBICADA EN ANTONIO BELLET #230. AGRADECEMOS A TODOS POR LA COMPRENSION, MUESTRAS DE CARIÑO Y POR EL CONSTANTE APOYO PARA NUESTRO COMPAÑERO, ESPERAMOS VERLOS A TODOS EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO ANIVERSARIO. “SHAMANES CREW”❤️

