Servicio inglés de muñecas sexuales ofrece inédita opción de "arriendo" y "personalización"

El negocio de las muñecas sexuales ha ido tomando nuevos rumbos en el último tiempo. A la creación de los primeros burdeles con este producto en el continente se suma un nuevo emprendimiento que, justamente, estos locales inspiraron: el arriendo y la personalización.

Se trata de Sexdoll Official, empresa de la inglesa Jade Stanley, quien ofrece una alternativa pionera que, además de ofrecer "en préstamo" una serie de muñecas, por 300 mil pesos chilenos semanales, entrega la oportunidad de crear una con las características que demande el o la cliente.

"En términos de personalización, puede ser cualquier cosa: celebridad, cónyuge muerto o simplemente alguien que te guste", dijo la dueña al Daily Star Online, además de explicar que el procedimiento consiste en que la persona envíe las características de lo que quiere y que ella se encarga de que se confeccione en China, supervisando todos los detalles, antes de enviarla con total discreción por unas 4 mil libras esterlinas, poco más de tres millones y medio de pesos.

En cuanto a las posibles consecuencias que podría traer el hecho de que la confección no sea con la autorización de la persona que "inspiró" la pieza, Stanley respondió que "por supuesto que es una preocupación, y no me gustaría causarme ningún problema de litigio. Pero al final del día, es solo una imagen. Quién dice que no puedes dibujar una imagen de alguien o pintar una imagen de alguien".

Los próximos pasos de Sexdoll Official tienen que ver con la expansión global "porque soy la única persona que ofrece este servicio, la forma en que lo hago", explicó.