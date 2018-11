Serrat y el regreso a sus orígenes con "Mediterráneo da Capo"

Casi 50 años han pasado desde que Joan Manuel Serrat estrenó su disco Mediterráneo; uno que se ha convertido en un emblema de su carrera y que celebra ahora con un tour mundial, sin esperar el medio siglo, pues Serrat no se rige por convenciones.

Tal como lo dice su nombre en la acepción italiana, "Mediterráneo da Capo" es un regreso a sus inicios. Una revisita a comienzos de los ’70 cuando el músico daba los primeros pasos firmes para forjar una carrera internacional que hoy lo valida como uno de los cantautores más importantes del mundo.

En su regreso a Chile, donde brindará ocho conciertos en distintas ciudades del país, Serrat reveló lo que es para él este show. "Por un lado tiene este homenaje a este trabajo discográfico, y por otro, el del homenaje al mar. Al mar Mediterráneo como espacio, como lugar en estos momentos de migración, un lugar en el mundo que está sufriendo la terrible migración por parte de gentes del sur de África, del Asia cercana, que están buscando un lugar donde meter la vida en Europa" dijo.

Esta reflexión vino sumada de una fuerte crítica respecto al lugar al que buscan llegar los migrantes. "Es una Europa terriblemente dura, cerrada, en la que las fronteras y los alambres han sustituido los caminos. Una Europa que lamentablemente está viviendo una época muy dura respecto a los procesos migratorios, y feroz en cuanto a la solidaridad. Una Europa vieja, avara y poco dispuesta a abrir los brazos a gente que necesita ser recibida" sentenció el artista.

Con esta mirada lúcida, consciente y agradecida, es que Serrat mira el mundo y recuerda sus vínculos con Chile desde sus primeras visitas hasta cada vez que ha regresado, ya sea en solitario o en sociedad con otras grandes figuras de la música hispana.

Gatica y Vidal a los ojos de Serrat

Y aunque Joan Manuel Serrat no ha olvidado cuando le negaron el ingreso al país, y lo difícil que fue a veces su relación con este lado del mundo producto de la dictadura; hay figuras y recuerdos que atesora de especial manera.

Ante la muerte del "Rey del bolero", Lucho Gatica, el catalán lo recordó. "Fuimos amigos, nos separaban los años y también el lugar en el que vivíamos" comentó el artista, que además dio algunas luces respecto a esta relación. "He sido un ferviente admirador de Gatica, cantaba boleros de Gatica en mis años jóvenes radiofónicos en los que vivía pegado a la radio, y le estoy muy agradecido por lo que me ha enseñado. Su forma de cantar ha sido realmente una forma diferente, es reconocible a todas luces y es imposible confundirle con otro" dijo. "Nadie cantó ni cantará como Gatica" enfatizó Serrat.

En su encuentro con los medios nacionales el catalán insistió en que el músico rancagüino logró darle un sello a su música que es irrepetible y que finalmente es lo que busca todo intérprete. Por lo mismo, reconoció que en su propio repertorio hay más de un bolero camuflado.

Y así como la música ha sido la gran pasión en la vida de Serrat, el fútbol también ocupa un lugar importante, aunque el músico aclara rápidamente que es seguidor de este deporte y no fanático. "No me interesa el fanatismo" dijo tajante, "esto no me hace perder la razón con respecto al resto de cosas que ocurren" aclaró.

"En el Fútbol Club Barcelona hemos tenido en los últimos años tres jugadores chilenos (Alexis, Bravo y Vidal), y los tres han sido muy queridos en la casa. Espero que Arturo Vidal tenga el tiempo suficiente para poder consolidarse como el jugador que es y que le hace falta al Barcelona" cerró el catalán.

A partir de este miércoles Joan Manuel Serrat comienza una serie de espectáculos que incluyen dos shows en el Teatro Nescafé de las Artes, con entradas agotadas; lo que se repite en el caso de Valparaíso, Talca y Frutillar.

A través del sistema PuntoTicket, aún hay boletos a la venta para los conciertos en Temuco, el próximo 1 de diciembre, el día 3 en Concepción y el jueves 6 de diciembre en el Movistar Arena, donde cierra este reencuentro con el público nacional