Sergio Lagos habló sobre el mediático caso de paternidad que enfrentó en 2017

En noviembre del año pasado, el animador Sergio Lagos, fue sometido a una prueba de paternidad sobre un niño que nació en 2011, en medio de su matrimonio con la cantante Nicole.

Tras confirmarse la paternidad, el periodista decidió alejarse de las pantallas de Canal 13 e informó que se haría cargo del menor, solicitando respeto y prudencia ante la difícil situación.

Es por esto que, en conversaciones con La Tercera, el músico rompió el silencio sobre este mediático caso, asegurando que "el año pasado fue un año en que yo sentí importantes transformaciones que son relevantes", las cuales lo llevaron a un proceso de crecimiento y reflexión.

Asimismo, señaló que "lo importante de este tema, es que esta historia tiene que ver con un fin máximo, que es el resguardo y la protección de un niño. Y desde el mismo ángulo, lo único que puedo decir es que, tanto yo como mi familia, en términos personales, estamos atentos en este tema, para lograr ese objetivo; lo mejor para este niño".

La noticia azotó a sus dos hijos y a Nicole, expresando que ella está bien y que se encuentran en un momento en el que "hemos estado muy unidos, y yo estoy muy agradecido, feliz, y viviendo un momento muy especial con mi familia, y creo que lo más importante es saber que cuento con ellos, y que soy un tipo muy afortunado de estar donde estoy, con las certezas, y con el cariño, el apoyo y el amor permanente de ellos".

A semanas de estrenar su nuevo proyecto televisivo llamado "Sigamos de largo", Lagos cree que el recibimiento que le puede dar el público en esta vuelta, es un análisis que tienen que hacer ellos, no él. Esto porque "ese público también es diverso, es amplio. Hay gente que me conoce desde mis primeras apariciones en radio, y hay otra gente que jamás me ha visto en televisión, y si con una guitarra en la mano. Creo que el público es muy amplio, y no me atrevería a hablar por él", indicó.