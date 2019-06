Sergio Cancino entrevistó a Charly García: 'Él no está interesado en la nostalgia'

Invitado a Ciudadano ADN, el director de Radio Concierto, Sergio Cancino, nos contó sobre su experiencia como entrevistador del legendario Charly García, quien se reencontró con el público chileno tras seis años de ausencia, abarrotando el Movistar Arena.

El periodista contó que la entrevista "se cambió varias veces de fecha, no sabíamos si se iba a concretar, hasta que finalmente sucedió un par de horas antes". Según sus palabras, el estado actual de Charly "se centra en el aquí y el ahora, él no está interesado en la nostalgia", repasando la inspiración de su espectáculo "La torre de Tesla", nacido a partir de su fanatismo por el científico Nikola Tesla. Además, hubo palabras para su proyecto de película "Say no more, the movie". "El trailer eran imágenes de los shows, backstage, de su vida, de su banda 'sin extras, sin historia, sin argumento', en blanco y negro", adelantó.

"Siempre vivo, siempre chispeante, habla de Queen, de Elton John, de Kubrick, de Scorsese. Muy lúcido, con muchas ideas al mismo tiempo", agregó Cancino sobre la conversación que duró cerca de 15 minutos.

En cuanto al recital y lo que mostró Charly en el escenario, "fue un show sólido, considerando el contexto de Charly en el siglo XXI. No fue un set de grandes éxitos, García exploró varios rincones de su discografía, y comenzó con "De mí", una declaración de principios y una carta de bienvenida", contó Cancino, ilustrando el tono que se vivió en el show, atestado del público fiel del argentino además de gente más joven que comienza a descubrirlo.

"La gente llena los espacios que Charly no cubre con su voz, al igual que Rosario Ortega, su corista y socia. El está consciente de eso y lo aprovecha", dijo el periodista, ilustrando a un Charly musicalmente intacto pese a su desgaste físico. "Si uno escucha las letras de las canciones, "soy como una luz apagándose" tiene un significado especial, o "por darte lo que di me transformé en un souvenir" mientras afuera se vendían poleras y las chapitas", reflexionó.

El periodista también subrayó que el tema "Rezo por vos” fue "uno de los momentos más coreados, la gente la gritó en el Movistar Arena".

"La torre de Tesla y estos espectáculos se han transformado en la máquina de ser feliz del propio Charly", apuntó Cancino, haciendo un juego de palabras con uno de los tema de su último disco. "Se nota contento", el argentino que, a sus 68 años, se acerca a la misma vejez a la que rockeros angloparlantes como Mick Jagger y Paul McCartney han alcanzado con aparente menor dificultad. "Esa es la ilusión del rock and roll. Este es otro rock and roll, nuestro rock and roll, si se quiere", sentenció.