Serena monta un escándalo y pierde la final contra Osaka

AS Chile.



Naomi Osaka se proclamó campeona del US Open con 20 años. Su historia, la de la primera persona nacida en Japón, hombre o mujer, que Gana un título de Grand Slam (6-2 y 6-4 en 79 minutos) quedó ensombrecida por el escándalo monumental que mkontó su rival, la gran Serena Williams, con el juez de silla del partido, el portugués Carlos Ramos.

Al principio del segundo set, el árbitró amonestó a la estadounidense porcoaching (recibir instrucciones por parte de su equipo), una decisión que no gustó nada a la ganadora de 23 grandes trofeos, que se queda, como en Wimbledon, a las puertas de igualar a la que más tiene, Margaret Court (24). “Nunca he hecho coaching, jamás he hecho trampas”, le dijo. Poco después, tras perder su saque después de haberse puesto en ventaja con un break, Williams rompió la raqueta y fue de nuevo amonestada y, por consiguiente, penalizada con un punto. “Me debes una disculpa, yo no hago trampas”, repitió. El hecho es que su entrenador, Patrick Muratoglu, reconoció que había hecho indicaciones a su discípula. "Juega por el centro", le dijo.

Osaka volvió a quebrar el saque de Serena y está ya la emprendió sin piedad contra Ramos: “Atacas mi personalidad, eres un mentiroso, no volverás a subirte a otra silla. Di lo siento y no me toques porque también eres un ladrón, me has robado un punto”. El portugués dictó una tercera amonestación y un juego de penalización (5-3 para la nipona). “Me hacen esto porque soy una mujer, entiendo las reglas, pero esto no es justo”, continuó, llorando antes de ceder el siguiente juego y el partido. Osaka, entre lágrimas, apenas pudo celebrar su triunfo.