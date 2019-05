Sentida confesión de Aníbal en MasterChef Chile emocionó a los televidentes

Este domingo se vivió uno de los capítulos más emotivos y tristes de MasterChef Chile, ya que la eliminación de Karen Saavedra provocó sentimientos encontrados entre los participantes.

Esto, porque la joven tuvo que enfrentarse a su mejor amigo dentro del espacio, Jeffry, lo que desató una serie de tiernas y conmovedoras palabras entre ambos. Además, Kaschka y Aníbal también sufrieron con la partida de Karen, siendo este uno de los más afectados.

Cuando Saavedra se despidió del estudiante de Medicina le dijo: "No llore, mi niño, no llore". "No seas médico. Sé cocinero. Vas a ser un grande", le aconsejó a su amigo, quien no aguantó las lágrimas y comenzó a llorar.

Frente a las cámaras, la eliminada explicó que le dijo eso al joven porque "Aníbal tiene una crisis vocacional muy grande y necesita del apoyo de su familia. Que sus papás acepten que él es un excelente cocinero y que no quiere ser médico".

En esa línea, Aníbal expresó entre llantos que "yo sí quiero ser cocinero. Son tantas cosas que influyen en esto: lo que mis papás esperan de mí, lo que yo espero de mí. Soy tan chico y la vida es tan complicada, me da miedo equivocarme".

Como era de esperar, los televidentes se emocionaron con la confesión de Aníbal y le brindaron su apoyo a través de redes sociales.

Lo siento, pero esto me partió el corazón 😭 Aníbal estamos contigo, persigue tus sueños #ElMejorÚltimoPlato pic.twitter.com/lkl6ZfgkTx — 🍎 Derannn🍭 (@ravsgreen7) 27 de mayo de 2019

#ElMejorUltimoPlato Aníbal es el único que captó que Karen y Jeffry valoran más su amistad que continuar o no en este programa arreglado.

Los protegidos de Chris se cargarían entre ellos de ser necesario.

Aníbal te amo pic.twitter.com/xbOYrzaZCF — Antonia (@antosepulvedam) 27 de mayo de 2019

NUNCA EN LAS 4 TEMPORADAS QUE LLEVA MASTERCHEF HABIA LLORADO TANTO WN...VER AL ANIBAL HECHO MIURR LLORANDO PORQUE SU VOCACION ES LA COCINA Y NO EL BISTURI..VER QUE LA AMISTAD EXISTE DE VERDAD EN UNA COMPETENCIA...

GRANDE JEFFY Y SU AMIGA..SU GRAN AMIGA.. Y ANIBAL GRAN SER HUMANO. — ABBY (@ABBYMARGARY) 27 de mayo de 2019

El Aníbal acaba de hacerme llorar viendo MasterChef, por primera vez en 4 temporadas #ElMejorÚltimoPlato — Aldowss (@LikeABigV) 27 de mayo de 2019

Recién dejé de llorar por lo que pasó con Anibal en este capítulo de Master Chef — Constanza🌸 (@ConiGarayAbarca) 27 de mayo de 2019

El Aníbal de MasterChef me representa totalmente xd todos esperan algo de mi y yo no se que quiero hacer 😱😱 — Sol Herrera (@SoleHerreraC) 27 de mayo de 2019

cuando dijo que era tan pequeño y la vida tan complicada ctm lo siento demasiado por él y me enfurece que se sienta tan presionado — 𝐚𝐥𝐞; (@seokjineocult) 27 de mayo de 2019

Que frase se acaba de mandar Aníbal. "Ellos son amigos, no son competidores. Y son mis amigos..."

Eso se nos olvidó en este puto país.

Andamos compitiendo por todo, hasta pa subirse a la micro.#MasterChefChile #ElMejorÚltimoPlato — Manríquez Blake (@hermanriquez) 27 de mayo de 2019

#ElMejorÚltimoPlato "mis papas esperan tanto de mi, tengo miedo, soy tan chico y la vida es tan complicada" Denle todo a Anibal Gaviota de oro, copihue de oro, un collage y el premio mayor de Master Chef😭 pic.twitter.com/8WN1JWf4yM — Pachi (@lokillapachy) 27 de mayo de 2019

De todo lo que vi ahora en #MasterChef lo que más me dolió fue Aníbal llorando por su amor hacia la cocina v/s sus estudios de medicina. Espero que la familia lo apoye en su pasión. La vida es una sola y él debe vivirla como crea, aunque se equivoque. #ElÚltimoMejorPlato — HijaDeJuanito (@MAliciavp) 27 de mayo de 2019