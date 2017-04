Selfie de Justin Timberlake crea una ley

Las fotos en los locales de votación no son sólo un riesgo de multa y cárcel en Chile. En Estados Unidos también y el músico Justin Timberlake estuvo en riesgo de eso tras fotografiarse votando en Memphis, Tennessee en octubre pasado.

"¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, TÚ! ¡Yo volé desde Los Ángeles hasta Memphis para votar! ¡No hay excusas, mi gente buena! Podrían haber votaciones tempranas en tu ciudad también. Y si no, el 8 de noviembre. ¡Elige tener una voz! Si no lo haces, entonces no podemos ESCUCHARTE! ¡Sale y VOTA!", escribió enérgico en su cuenta de Instagram.

La imagen causó revuelo ya que en ese estado, la multa por hacerlo en un recinto de votación es de 50 dólares, poco más de 30 mil pesos chilenos, y hasta 30 días de arresto.

Muchos querían ver a Timberlake tras las rejas, pero los legisladores pensaron distinto y presentaron una moción al senado de Tennessee para permitir las fotos en los lugares de votación siempre y cuando no sean para intimidar a los votantes, cometer fraudes o vender de votos.

La ley aún no entra en vigencia, pero ya demuestra que el cantante influye incluso en la política.