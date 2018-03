Sebastián Lelio y sus cambios de apellido: "En ese sentido también soy trans"

El director nacional de Cine, Sebastián Lelio, recordó en una entrevista su paso por los Premios Oscar y el consejo de Daniela Vega, y su niñez.

El cineasta nació en Argentina y vivió dos años ahí hasta que se devolvieron a Chile, donde su madre comenzó una nueva relación con un hombre al que se refiere como su "segundo papá", por lo que decidió cambiarse el apellido de Lelio a Campos, con el cual filmó su primera obra, "La Sagrada Familia".

A los 27 años, se reencontró con su padre biológico, decidiendo cambiar nuevamente su apellido a Lelio, el nombre con el que nació, sin decirle nada a nadie.

"En ese sentido también soy trans, porque cuando era niño cambié el apellido de Lelio a Campos, y más tarde volví a cambiarlo, recuperé el primero. Para mí fue una cosa importante de hacer, porque sentía que había algo desfasado. No lo hice en contra de nada ni por nadie. Lo hice simplemente por ordenar, porque no estaba cómodo", expresó.

Con respecto a la ceremonia que lo llevó a recibir el galardón de los Oscar, el productor aseguró que estuvo muy nervioso en la antesala de los premios de la academia y que uno de sus únicos consuelos fue el consejo de Daniela Vega, la actriz chilena que interpretó a "Marina" en "Una Mujer Fantástica", de acuerdo a lo consignado por El Mercurio,

"Seba, acuérdate de cuando nos encontramos hace tres años y me dijiste que yo podía hacer esto. Nos tomamos un café y me dijiste que lo íbamos a hacer juntos y me ibas a ayudar. La convicción que tenías en ese momento de la película es la misma que tienes que tener ahora. Si pasa, solo comparte la alegría", le dijo Vega al director.

Tras eso se percató del gran momento que estaba viviendo, compartiendo con otros directores de renombre internacional como Guillermo del Toro y Luca Guadagnino, con quien recorrió mucho durante la temporada de premios, asegurando que "es un gran tipo".

Al momento del anuncio de la "mejor película extranjera" y al escuchar que había sido su producción la galardonada subió con su equipo al escenario, donde estuvo pendiente de los 45 segundos que le habían dicho que tenía para dar su discurso. El suyo duró 52.

Frente a esto, dijo que "las películas se siguen haciendo con las manos acá. Es lindo cuando los triunfos vienen con el fútbol, pero qué emocionante es cuando las emociones colectivas de un país vengan de la cultura. No sé cuándo había pasado esto, con esta fuerza. Esto era distinto a todo. Era el Oscar", recordó.

Con respecto a suponer "Una Mujer Fantástica" sin la actuación de Daniela Vega afirmó que "es muy difícil imaginarse la película con otra actriz", e incluso que aunque ella haya sido una mujer transexual su objetivo no era instalar el tema en Chile, sino que lo era el "tema humano".