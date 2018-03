Sebastián Lelio y el triunfo de Una mujer fantástica: Que ayude a dar relevancia a un asunto urgente

Sebastián Lelio espera que el triunfo de "Una mujer fantástica" en la categoría de mejor película extranjera de los premios Oscar sirva para que en el próximo gobierno se discuta la ley de identidad de género, y así dar reconocimiento legal a las personas transexuales.

"Han pasado muchos años en Chile para que el Estado reconociera a las personas transgénero. Ahora vamos a afrontar un nuevo gobierno de derecha, muy conservador, y va a ser un paso atrás al respecto, pero espero que este premio amplifique el mensaje y ayude a dar relevancia a un asunto urgente", dijo tras obtener el galardón.

"Las personas transgénero no son de clase B, son uno más", agregó.

"Estamos pasando como sociedad, no solo en Chile, por una crisis con los límites de la empatía. Existen personas ilegítimas y amores ilegítimos cuando no hay daño de por medio. ¿Bajo qué autoridad?", se preguntó el realizador. "Tenemos que hacernos cargo de esa pregunta desde el amor y no desde el miedo", complementó.