Sebastián Lelio aclara: "Técnicamente no soy argentino, soy chileno"

Luego que Sebastián Lelio subiera al escenario a recibir el Oscar por "Una mujer fantástica" -que se llevó el galardón como mejor película extranjera- varios medios argentinos aseguraban que el director no era chileno.

Pese a esto, fue el propio Lelio quien explicó que si bien nació en el país trasandino, se crío en nuestro país.

En entrevista con Clarín, el director de la aclamada cinta sostuvo que "nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino".

Consultado sobre si había sido una casualidad que naciera en Argentina, el realizador expresó que "no, es que luego mis padres se divorciaron. Mi mamá es chilena".