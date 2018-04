Sebastián Eyzaguirre se disculpó por dichos sobre Gala Caldirola y se enfrentó a Macarena Tondreau

Con un tono autocrítico se refirió Sebastián Eyzaguirre, durante su participación en el programa Vértigo, al ser consultado por los dichos sobre Gala Caldirola. El periodista reconoció que se equivocó en la forma, a pesar de que trató de expresar otra cosa.



"Lo que quise decir es que eróticamente hablando, sexualmente hablando, es una mina realmente…o sea. Quiero decir que me encantaría tener la suerte del Huaso Isla, de poder estar con ella", afirmó.



En ese debate, también entró Macarena Tondreau, quien lo interpeló sobre cómo se sentiría el futbolista, pareja de la modelo, con lo que dijo.



Al respecto, reiteró que "estuve muy mal. Me hago cargo. Estuvo de más. El vértigo de un programa que tiene la adrenalina de Caiga (Quien Caiga), y estando en vivo con todo lo que significa, a veces nos hacen decir comentarios que están pasados de línea. Pero honestamente no pasa más allá de eso".



Cuchillo cerró señalando que "estuvo mal, me hago cargo. Y no solamente a ella, sino que a él (Isla) también les pido las disculpas pertinentes porque estuvo muy mal".