Sebastián Eyzaguirre reconoce el machismo de CQC: "Es parte de su esencia y no lo negamos"

Sebastián Eyzaguirre, conductor del especial de CQC dedicado a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, hizo frente a las críticas al espacio y asumió que el programa es machista.

"Somos machistas y no hay problema en decirlo. Es parte de su esencia y no lo negamos", dijo en entrevista con Publimetro.

Consultado sobre si eso era algo que el programa debía cambiar, “Cuchillo” fue categórico en su respuesta: “Honestamente no”.

"CQC está por encima y la mirada que tenemos nosotros está por encima de muchas cosas. Es un programa de humor, ácido, crítico, una forma de ver las cosas y si es machista, lo es, no hay problemas, mientras no se descalifique a alguien, no me preocupa", agregó.

El espacio volverá el próximo 18 de diciembre con la cobertura de la segunda vuelta presidencial, nuevamente por Chilevisión. También son parte de este retorno Jean Phillippe Cretón y Gonzalo Feito, como los otros dos animadores; y Pamela Le Roy, Fernando Lasalvia y Paulo Araujo, como noteros.