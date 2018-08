Sebastián Dávalos presentó demanda de $3.360 millones por rutinas de "Yerko Puchento"

Sebastián Dávalos Bachelet finalmente presentó, el pasado 27 de julio en el 12º Juzgado Civil de Santiago una millonaria demanda contra Canal 13, buscando indemnizar perjuicios frente a las rutinas del personaje "Yerko Puchento".

Más de 3.360 millones de pesos fue lo solicitado debido a que, según reza la presentación publicada por La Tercera, "se ha solazado injuriándome a lo largo de tres años, burlándose de mi situación judicial, de mi familia, de mi trabajo, incluso de mi apariencia física o mi modo de vestir".

Además, cita expresiones como "el hijo del año", "el epidemia con aros", "ladrón", y otras "de peor clase", acusando que no había sido reprendido por sus superiores. "Sólo puedo calificar la actividad del demandado como una persecución completamente infundada en mi contra", expresó.

"El daño moral que esta verdadera persecución en mi contra me ha causado es inconmensurable, por lo que esta demanda es plenamente procedente a fin de acreditarlos y que su señoría los determine en el presente juicio", declaró Dávalos, que pidió $360.000.000 por daño emergente, debido a que le "suspendieron" diversos trabajos por lo dicho, otros mil millones por lucro cesante al "no contar con las sumas de dinero que, de acuerdo al mercado y de nuestros últimos balances financieros (2011, 2012 y 2013) me habrían correspondido por mi actividad como funcionario público y como profesional" y dos mil millones por "daño moral".