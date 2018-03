Sean Penn aparece drogado en programa de TV y critica al movimiento #Metoo

El actor Sean Penn causó polémica por aparecer sedado y fumando en "The Late Show", conducido por Stephen Colbert. Pero la verdadera controversia llegó junto a la publicación de su primera novela, donde hace especial mención al movimiento #Metoo.

Su libro titulado Bob Honey who just do stuff, aparentemente trata de la historia de un vendedor de fosas sépticas que se transforma en asesino.

El último poema que hay dentro de él es el que hace referencia al movimiento en contra de los abusos sexuales y dice: "¿Qué es eso del #MeToo?, Ese término infantil del día.../ ¿Es una cruzada de niños?/ ¿Reducir la violación, el tildar de prostituta y el sufrimiento a un peligroso juego de niños?", reza una parte del estrofa de Penn, quien ha sido criticado por el movimiento feminista

#Metoo surge tras el destape del escándalo de Harvey Weinstein así como muchos otros casos de abusos sexuales existentes en la industria cinematográfica.

En los polémicos versos del poema, el actor de "Yo soy Sam" nombró al comediante Louis C.K, acusado de delitos sexuales. "¿Dónde se fueron las risas?, ¿Estás ahí, Louis C.K? / Algunas conversaciones cruciales/ Nos mantuvieron en alerta", escribió el ahora novelista.

Dentro del estelar estadounidense, Sean Penn sostuvo que se encontraba bajo los efectos de un potente somnífero (Ambien) y que ha eso se debía el que estuviese un poco "ido".

"Ya te he entrevistado antes. ¿Cómo podría distinguir el Sean Penn que ha tomado Ambien del que no?", consultó Colbert al escrito, el que contestó que no había muchas diferencias entre ambos mientras encendía un cigarro en el estudio.

"Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti", le dijo el conductor a Penn.

"Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos", respondió sarcásticamente el actor.