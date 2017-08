Sean Connery reaparece en público a los 87 años

Sean Connery reapareció en la vida pública de Estados Unidos en las tribunas del US Open que se celebra por estos días en New York.

Con una fortuna estimada en 150 millones de euros, el actor de 87 años vive discretamente en Bahamas y no filma una película desde el año 2003, cuando protagonizó al mítico Allan Quatermain en La Liga Extraordinaria.

Cuando Connery ocupó su asiento, fue reconocido inmediatamente por el público y la megafonía le rindió un homenaje en relación a James Bond, uno de sus personajes más icónicos.

El actor estuvo acompañado de un amigo y coincidió en los asientos con Victoria Beckham, quien iba junto a su hijo Romeo y la editora de la revista Vogue, Anne Wintour.

El escocés se mueve con dificultad y no es la primera vez que asiste al evento. Ya lo había hecho en 2012 y 2015.

En los últimos años ha contribuido a financiar el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que lucha por la independencia del país británico.

Sean Connery es recordado por ser el primer agente 007 y participar en más de 90 películas donde destacan Macbeth (1961), Asesinato en el Oriente Express (1974), El nombre de la rosa (1986) y Los Intocables (1988).

