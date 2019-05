'Se reían de mí': El relato de Patricio Laguna sobre violencia intrafamiliar de Yanina Halabi

Patricio Laguna en Podemos Hablar de CHV se refirió a la violencia intrafamiliar que vivió con Yanina Halabi, quien hoy debe pagarle pensión alimenticia al hombre.

El exconcejal de Estación Central reveló que recibió burlas cuando intentó denunciar el maltrato.

"Hubo situaciones graves, que yo no podía denunciar. Fui a Carabineros y se reían en mi cara, de la situación, porque no pueden entender que un tipo de mi contextura fuera golpeado", confesó.

Asimismo, Laguna relató que luego de esto tuvo grandes complicaciones laborales: "Estuve más de un año sin trabajo, sólo porque la gente me enjuició y porque los panelistas de farándula no se informaron. Dijeron cosas que no correspondían", expresó.

Agregando que "durante mucho tiempo me enjuiciaron y me apuntaron con el dedo y el tiempo me dio la razón. Estoy con mis hijos, porque demostró lo contrario".

Finalmente, Patricio, quien hoy tiene la tuición de sus hijos, aseguró que "el video fue clave. Si yo no tenía eso estaba frito".