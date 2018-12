Una situación que pudo pasar a mayores se vivió durante la celebración del Miss África 2018, que tuvo como ganadora a la representante de Congo, Dorcas Kasinde.



La mujer, tras ser anunciada como la triunfadora del concurso, sufrió la quemadura de su cabello, generando preocupación entre los asistentes.



Por fortuna, el fuego fue controlado por el presentador del evento, Ebuka Obi-Uchendu, y de acuerdo a las imágenes la situación no pasó a mayores.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

