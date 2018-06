Se cumplen 20 años de la emblemática Hell in a Cell entre Undertaker y Mankind

Un 28 de junio de 1998 se desarrolló la sexta edición del King of the Ring, un PPV de WWe que pasaría a la historia no por su calidad, sino por el impacto en la cultura pop por el combate que dieron The Undertaker frente a Mankind.



Para quienes no estén familiarizados con lo ocurrido, en aquella oportunidad ambos luchadores se enfrentaron en la Hell in a Cell más emblemática que se recuerde, puesto que tuvo dos incidencias que hasta el día de hoy recuerdan los más acérrimos fans de la lucha libre.



Ambos episodios tienen que ver con las caídas que tuvo Mankind (interpretado por Mick Foley) sobre la cima de la celda, siendo la más impactante (no así la más dolorosa, según las propias palabras del luchador) la primera, cuando cayó de pleno sobre la mesa de comentaristas.



Lo ocurrido generó una reacción mediática tal que sirvió para la consolidación de WWE (en aquel entonces WWF) como el producto estrella en cuanto a lucha libre se refiere, captando a más seguidores a raíz del estilo que se estaba desarrollando.



Vale decir que posterior a esa caída, hubo otra más en donde Foley atravesó el techo de la celda y golpeó el centro del ring, lo que lo dejó con severas consecuencias en su espalda. Además, el relato de Jim Ross con respecto a lo ocurrido condimenta más lo que fue un verdadero clásico del wrestling.